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موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 - أخبار كلمتك

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موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

 

ويستمر تلقي طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025 حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على تيسير الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

 

وتستهدف الوزارة من خلال مسابقة الأم المثالية 2025، تكريم النماذج المثالية من الأمهات، حيث تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدى المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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