وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج الدراسية - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج الدراسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 07:42 مساءً - كلمتك/خاص

دعا المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الأمة الإسلامية إلى الوقوف بجانب الشعب اليمني في معركته ضد ما وصفه بـ "قوى الظلم"، مؤكدًا على ضرورة دعم الشعب اليمني في نضاله المستمر.

وقال الشيخ الخليلي في تصريحاته: "إن جماعة الحوثي، الذين وصفهم بـ 'أبطال اليمن'، يواصلون نضالهم بشجاعة نادرة وإصرار قوي يزلزل الجبال ويفتت الصخور". وأكد على أهمية التفاف الشعب اليمني حول هؤلاء الأبطال لتعزيز قوتهم وتحقيق المزيد من الأهداف.

كما شدد المفتي الخليلي على أن دعم الشعب اليمني هو واجب على الأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدًا أن ذلك يعد من "حقوق المسلم على المسلم"، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". وأوضح أن القضية التي يناضل من أجلها الشعب اليمني ليست قضية محلية فحسب، بل هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء.

وأشار الخليلي إلى أن واجب الأمة الإسلامية في دعم اليمن يتعزز نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها القضية، لا سيما في ظل التهديدات التي تطال أراضي الأمتين الإسلامية والعربية. وأكد على ضرورة تكاتف الأمة لمواجهة أي اعتداء على أحد أقطارها، خاصة أن الأرض المحتلة تضم "قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم."

في ختام دعوته، شدد المفتي الخليلي على ضرورة تكريس الجهود لاسترداد المقدسات الإسلامية لتكون تحت سيطرة "أيدٍ طاهرة وأمينة"، مناشدًا الأمة الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية بعدم التهاون في هذا الواجب المقدس.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

قيادي بالانتقالي يحذر من سقوطهم كما النظام السوري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق