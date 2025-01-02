مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

دعا المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الأمة الإسلامية إلى الوقوف بجانب الشعب اليمني في معركته ضد ما وصفه بـ "قوى الظلم"، مؤكدًا على ضرورة دعم الشعب اليمني في نضاله المستمر.

وقال الشيخ الخليلي في تصريحاته: "إن جماعة الحوثي، الذين وصفهم بـ 'أبطال اليمن'، يواصلون نضالهم بشجاعة نادرة وإصرار قوي يزلزل الجبال ويفتت الصخور". وأكد على أهمية التفاف الشعب اليمني حول هؤلاء الأبطال لتعزيز قوتهم وتحقيق المزيد من الأهداف.

كما شدد المفتي الخليلي على أن دعم الشعب اليمني هو واجب على الأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدًا أن ذلك يعد من "حقوق المسلم على المسلم"، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". وأوضح أن القضية التي يناضل من أجلها الشعب اليمني ليست قضية محلية فحسب، بل هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء.

وأشار الخليلي إلى أن واجب الأمة الإسلامية في دعم اليمن يتعزز نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها القضية، لا سيما في ظل التهديدات التي تطال أراضي الأمتين الإسلامية والعربية. وأكد على ضرورة تكاتف الأمة لمواجهة أي اعتداء على أحد أقطارها، خاصة أن الأرض المحتلة تضم "قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم."

في ختام دعوته، شدد المفتي الخليلي على ضرورة تكريس الجهود لاسترداد المقدسات الإسلامية لتكون تحت سيطرة "أيدٍ طاهرة وأمينة"، مناشدًا الأمة الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية بعدم التهاون في هذا الواجب المقدس.