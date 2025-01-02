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المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:40 مساءً - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادا لمباراته أمام الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق الزمالك في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب،في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية

مباراة المصري وسيراميكا 

وكان قد حصل الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري، علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل الايجابي مع سيراميكا في الجولة السابعة من الدوري الممتاز بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشر.

 

الجزائري لحلو بن براهم حكمًا لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.


ويقود الطاقم  حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري "حمزة بوزيت"، ومساعد الحكم الثاني التونسي  "يوسف الجامي "، فيما يقوم  الجزائري " يوسف قاموح" بمهام الحكم الرابع.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " قائمة مسئولي مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك.

و يقوم الليبي جمال سالم بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجابوني جيروم ايفونج نزولو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي محمد زيزون  بينما يتولى النيجيري أولاويومي أديسا مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى الإعلامية إيناس مظهر مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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