مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:56 مساءً - أصيب الفنان رشوان توفيق، بوعكة صحية ما أثار حالة من القلق لدى الكثيرين من محبيه الذين اهتموا بالبحث عن تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق.

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق

وكشف الفنان رشوان توفيق، في تصريحات إعلامية، تطورات حالته الصحية، مؤكدًا تدهور حالته الصحية جراء إصابته بنزلة برد نتيجة تغير حالة الطقس، وما زالت «الكحة» تلازمه منذ فترة، الأمر الذي أثر عليه بشكل سلبي نتيجة معاناته من مشكلات في الرئة مما جعله يواجه صعوبة في التنفس.

آخر أعمال رشوان توفيق

جدير بالذكر، أن رشوان توفيق، يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد للمشاركة في مسلسل «وتقابل حبيب» بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل وتقابل حبيب، عددا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، انجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

وتعود ياسمين عبد العزبز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين، بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى «ونحب تانى ليه» في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.