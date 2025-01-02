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مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:56 مساءً - بدء مساء اليوم الخميس، عزاء السيناريست بشير الديك، بمسجد الشرطة في حي الشيخ زايد بالجيزة، حيث توافد العديد من رموز الفن والإعلام والثقافة والمجتمع لأداء واجب العزاء.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء السيناريست الراحل بشير الديك، أبرزهم، نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان حمدي الوزير، وغيرهم.

بشير الديك

ورحل السيناريست بشير الديك، عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض استمر لفترة كبيرة أسفر عن وفاته.

اللحظات الأخيرة في حياة بشير الديك

وعاش بشير الديك الأيام الأخيرة من حياته الكثير من اللحظات الصعبة، حيث تعرض لوعكة صحية مزمنة أسفرت عن دخوله المستشفى، نتيجة معاناته من التهاب رئوي حاد، ولكن مع انهيار وتدهور حالته الصحية، وتعرضه للإهمال الطبي في المستشفى مع نقله إلى العناية المركزة.

بشير الديك

واستمرت الحالة الصحية لـ بشير الديك في التدهور، الأمر الذي عرضه إلى عدم القدرة على تناول الطعام والقدرة على البلع، بالإضافة إلى حدوث تدهور كبير في وظائف الكلى، تطلب غسيل كلى في آخر أيامه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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