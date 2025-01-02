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الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:56 مساءً - يواصل بنكي مصر والأهلي المصري، طرح شهادات الادخار بعوائد تبلغ 30% تصرف سنويا بنهاية العام الأول ثم تتدرج في السنتين المتبقيتين، كما يقدم البنكين معا شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد عند الاستحقاق نسبته 27%.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي.

البنك الأهلي المصري

- شهادات الادخار «البلاتينية» بأجل سنة واحدة، تحت سعر فائدة 27% يصرف بنهاية المدة، 23% يصرف يوميا، 23.5% يصرف شهريا.

- شهادات الادخار «البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي»، تحت سعر فائدة 30% يصرف بنهاية أول سنة و25% السنة الثانية و20% آخر السنة الثالثة.

- شهادات الادخار «البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري»، تحت سعر فائدة 26% يصرف في أول سنة و22% بالسنة الثانية و18% في ثالث سنة.

- شهادات الادخار "البلاتينية» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.5% يصرف شهري بوتيرة ثابته.

- شهادات الادخار «البلاتينية المتغيرة» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 27.5% يصرف عائدها ربع سنوي.

- شهادات الادخار بأجل 5 سنوات، تحت سعر فائدة 14.25% يصرف عائدها شهريا بوتيرة ثابتة.

بنك مصر

- شهادة ادخار «طلعت حرب» بأجل سنة، تحت سعر فائدة 27% سنوي، و23.5% شهري.

- شهادة ادخار «ابن مصر» بأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص، عائدها الشهري يصل إلى 26% بالسنة الأولي و22.5% السنة الثانية و19% في السنة الثالثة، عائدها السنوي يصل إلى 30% على أول سنة و25% بنهاية السنة الثانية و20% للسنة الثالثة، عائدها الربع سنوي يصل إلى 27% في أول سنة و23% في ثاني سنة و19% في ثالث سنة.

- شهادة ادخار «القمة» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.50% يصرف شهريا بدورية ثابتة.

- شهادات الادخار الثلاثية في بنك مصر، بعائد متغير يومي وربع سنوي يزيد 0.25% عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي.

- شهادات الادخار بأجل 5 سنوات، بسعر فائدة 12.25% ثابت يصرف شهريا، و12.50% ثابت يصرف سنويا.

- شهادات الادخار بأجل 7 سنوات، تحت سعر عائد شهري ثابت 12.75%

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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