الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:56 مساءً - يواصل بنكي مصر والأهلي المصري، طرح شهادات الادخار بعوائد تبلغ 30% تصرف سنويا بنهاية العام الأول ثم تتدرج في السنتين المتبقيتين، كما يقدم البنكين معا شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد عند الاستحقاق نسبته 27%.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي.

البنك الأهلي المصري

- شهادات الادخار «البلاتينية» بأجل سنة واحدة، تحت سعر فائدة 27% يصرف بنهاية المدة، 23% يصرف يوميا، 23.5% يصرف شهريا.

- شهادات الادخار «البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي»، تحت سعر فائدة 30% يصرف بنهاية أول سنة و25% السنة الثانية و20% آخر السنة الثالثة.

- شهادات الادخار «البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري»، تحت سعر فائدة 26% يصرف في أول سنة و22% بالسنة الثانية و18% في ثالث سنة.

- شهادات الادخار "البلاتينية» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.5% يصرف شهري بوتيرة ثابته.

- شهادات الادخار «البلاتينية المتغيرة» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 27.5% يصرف عائدها ربع سنوي.

- شهادات الادخار بأجل 5 سنوات، تحت سعر فائدة 14.25% يصرف عائدها شهريا بوتيرة ثابتة.

بنك مصر

- شهادة ادخار «طلعت حرب» بأجل سنة، تحت سعر فائدة 27% سنوي، و23.5% شهري.

- شهادة ادخار «ابن مصر» بأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص، عائدها الشهري يصل إلى 26% بالسنة الأولي و22.5% السنة الثانية و19% في السنة الثالثة، عائدها السنوي يصل إلى 30% على أول سنة و25% بنهاية السنة الثانية و20% للسنة الثالثة، عائدها الربع سنوي يصل إلى 27% في أول سنة و23% في ثاني سنة و19% في ثالث سنة.

- شهادة ادخار «القمة» بأجل 3 سنوات، تحت سعر فائدة 21.50% يصرف شهريا بدورية ثابتة.

- شهادات الادخار الثلاثية في بنك مصر، بعائد متغير يومي وربع سنوي يزيد 0.25% عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي.

- شهادات الادخار بأجل 5 سنوات، بسعر فائدة 12.25% ثابت يصرف شهريا، و12.50% ثابت يصرف سنويا.

- شهادات الادخار بأجل 7 سنوات، تحت سعر عائد شهري ثابت 12.75%