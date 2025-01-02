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الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

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الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:55 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية.

عمليات جماعة الحوثي خلال هذا الأسبوع 

وقالت جماعة الحوثي: "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان تزامن مع ترتيبات لشن عملية عدوانية واسعة على اليمن تشمل عددا من المحافظات".

وأضافت  جماعة الحوثي في بيانها: "نفذنا عمليات خلال الأسبوع الجاري بـ22 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة".

ويوم الأحد الماضي قالت جماعة الحوثي في اليمن، نفذنا عملية ضد هدف في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جماعة الحوثي تقصف هدفا حيويا في إسرائيل 

وأضافت جماعة الحوثي: "استهدفنا موقعا حيويا في منطقة يافا وأصبناه بدقة وسنواصل تصعيد عملياتنا العسكرية بالصواريخ والمسيرات دعما لغزة والضفة".

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

وفي وقت سابق  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي تقرير أولي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والتفاصيل لاحقا".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان لاحق: "بعد انطلاق صفارات الإنذار صباح الأحد في مناطق الشفيلة ولخيش واليركون، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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