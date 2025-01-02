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وزيرة البيئة: نتطلع إلى مستقبل مستدام مع التركيز على الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

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وزيرة البيئة: نتطلع إلى مستقبل مستدام مع التركيز على الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نتطلع إلى مستقبل مستدام مع التركيز على الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:45 صباحاً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر.

 

الاستثمار في المشروعات الخضراء

وأضافت أنه قد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إرسال عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات التي تساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة النظيفة، كما شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

الشركة المصرية للبتروكيماويات تدرس إنتاج وقود الطائرات المستدام

وأشارت فؤاد إلى أنه في خطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني، أعلنت الشركة المصرية للبتروكيماويات عن دراسة جدوى فنية ومالية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، والذي يعد بديلًا صديقًا للبيئة لوقود الطائرات التقليدي.

 

التركيز على الاقتصاد الدائري

وأوضحت أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الدائري، حيث تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة. كما تم التعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لتعزيز هذا المجال.

 

الوصول إلى التمويل الأخضر

ولفتت الوزيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر واجهت تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها الخضراء، وفي هذا السياق، قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لبحث سبل تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الأخضر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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