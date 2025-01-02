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مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلي متن الطائرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:21 صباحاً - شاركت مصر للطيران عملائها المسافرين على متن الرحلات الدولية صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث قام بابا نويل بتوزيع الهدايا علي الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية للمسافرين داخل صالة السفر وفى استراحات مصر للطيران ومنح بعضهم تخفيضات علي تذاكر السفر، ووزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلي درجة رجال الأعمال، وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

وقامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات تم إعدادها خصيصاً وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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