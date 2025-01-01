وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويفتتح استراحة "الميسان" لدرجة رجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:41 مساءً - قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم بجولة تفقدية لـمطار القاهرة الدولي، شملت مبنى الركاب رقم (2 و3)،، للاطمئنان على انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب بصالات السفر والوصول؛ لا سيما في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من كثافة فى حجم الحركة الجوية، خاصة مع توافد الكثير من السائحين من مختلف دول العالم لقضاء إجازاتهم والاحتفال بأعياد رأس السنة وأعياد الكريسماس بمصر.

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويفتتح استراحة "الميسان" لدرجة رجال الأعمال لعملاء مصر للطيران

رافقه خلال الزيارة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.

وخلال جولته قدم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني التهنئة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطار بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٥، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والإنجازات وتحقيق كافة الطموحات، كما أعرب الحفني عن تقديره لجهود العاملين المتواصلة، داعيًا الجميع بذل مزيد من الجهد لتقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي كونه بوابة مصر الأولى والرئيسية أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وقد بدأت الجولة بالمرور على صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (٣)، وكاونترات الحجز والجوازات والأسواق الحرة ومكتب مبيعات مصر للطيران، هذا بالإضافة إلى استراحات الخدمة المميزة ودرجة رجال الأعمال، للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما تفقد مبنى الركاب رقم (2)، حيث تم متابعة كافة العمليات التشغيلية، والاطمئنان على توفير كافة سُبل الدعم والتسهيلات اللازمة للركاب، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بكل سهولة ويسر.

وقام الدكتور سامح الحفني بافتتاح استراحة "الميسان" بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها مؤخرًا من خلال الاستعانة بمطور متخصص في هذا المجال مما أسهم في رفع كفاءتها لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، حضر الافتتاح الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وأثنى وزير الطيران المدني على التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية العاملة بالمطار على تعاونهم الدائم بما يساهم في تقديم خدمات متميزة تُعزز من تجربة السفر عبر مطار القاهرة الدولي، مؤكدًا ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمات والعمل على تحسين جودتها بشكل مستمر بما يسهم فى تعزيز رضا المسافرين وتلبية توقعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.