دوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يفوز على مانييما يونيون بثنائية - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يفوز على مانييما يونيون بثنائية - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 05-01-2025 - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 05-01-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

مع بدء عرضه، عدد حلقات المسلسل الكويتي "البث: خاطف من نوع آخر" - أخبار كلمتك

مع بدء عرضه، عدد حلقات المسلسل الكويتي "البث: خاطف من نوع آخر" - أخبار كلمتك

100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

399.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

399.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة - أخبار كلمتك

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة - أخبار كلمتك

طقس الغد، تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس الغد، تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حشد كبير في عزاء نجل حمود الصوفي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حشد كبير في عزاء نجل حمود الصوفي - أخبار كلمتك

حشد كبير في عزاء نجل حمود الصوفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:46 مساءً - قدم الرئيس علي ناصر محمد، رئيس مجموعة السلام العربي، واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الكريم.

وخلال حضوره، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عزاء نجل حمود الصوفي

شهد مجلس العزاء حضور عدد من الشخصيات اليمنية البارزة، من بينهم وزراء وسفراء ونواب، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كما حضر عدد من الشخصيات المصرية من نواب ومستشارين وسفراء وفي مقدمتهم النائب مصطفى بكري، وحمدين صباحي والوزير كمال أبو عيطة، كما توافد إلى صالة العزاء مئات اليمنيين من مختلف أنحاء الوطن لتقديم واجب العزاء، تعبيرا عن تضامنهم ومشاركتهم اللواء الصوفي في هذا المصاب الجلل، وتأكيدا على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني الذين شردتهم الحرب في الداخل والخارج ويقدر عددهم 5.6 مليون مواطن.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حتى تصمد، مسؤول سابق بـ"التموين" يطالب بهذه الخطوة قبل التحول إلى الدعم النقدي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق