حشد كبير في عزاء نجل حمود الصوفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:46 مساءً - قدم الرئيس علي ناصر محمد، رئيس مجموعة السلام العربي، واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الكريم.

وخلال حضوره، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شهد مجلس العزاء حضور عدد من الشخصيات اليمنية البارزة، من بينهم وزراء وسفراء ونواب، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كما حضر عدد من الشخصيات المصرية من نواب ومستشارين وسفراء وفي مقدمتهم النائب مصطفى بكري، وحمدين صباحي والوزير كمال أبو عيطة، كما توافد إلى صالة العزاء مئات اليمنيين من مختلف أنحاء الوطن لتقديم واجب العزاء، تعبيرا عن تضامنهم ومشاركتهم اللواء الصوفي في هذا المصاب الجلل، وتأكيدا على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني الذين شردتهم الحرب في الداخل والخارج ويقدر عددهم 5.6 مليون مواطن.