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نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

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نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:00 مساءً - قالت الإعلامية الشهيرة نجوى إبراهيم أن لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح هو رجل العام.

نجوي إبراهيم تكشف عن رجل وسيدة العام

وأضافت نجوى إبراهيم خلال برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي يُبث عبر موجات fm: ان السبب وراء اختياري لمحمد صلاح كرجل العام كونه رجل خلوق وقوي، واصفة إياه بالعظيم لانه يمتلك قيم وتربية وطموح من طراز خاص.

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وأضافت نجوى إبراهيم خلال برنامجها الإذاعي:  أما عن سيدة العام فهى الفنانة نشوى مصطفى، قائلة عنها فنانة جميلة وست الستات الحقيقية، عزائي واحترامي لصبرك على ما ممرتي بيه طوال العام الماضي التي اختتم برحيل زوجك، وما أظهرتيه من تقدير لزوجك الراحل وحرصك على ترجي الناس فى الصلاة عليه كان من أبدع المشاهد فى العام المنصرم

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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