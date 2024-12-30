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MBC مصر تنقل حفل آمال ماهر في السعودية غدا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - تنقل قناة MBC مصر حفل الفنانة آمال ماهر في السعودية غدا، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وتحيي آمال ماهر حفلا ضخما في منطقة العلا تحت عنوان "ألف ليلة وميعاد، ويعرض على شاشة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً.

ومؤخرا طرحت آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

 

آمال ماهر

وكانت آمال ماهر طرحت آخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة في سبتمبر الماضي بعد غياب.

 

وأغنية آمال ماهر أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

 

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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