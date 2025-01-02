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آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

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آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 04:20 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، ظهرت الفنانة الشابة آية سماحة كضيفة شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل “موضوع عائلي 3”، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، ما أضاف لمسة خاصة إلى أحداث العمل. 

ويأتي هذا الظهور من خلال مشاركتها خلال الحلقة في إعلان بشخصيتها الحقيقية مع الفنان طه دسوقي، الذي يجسد شخصية “حسن” وهو إعلان يشارك به حسن أو “بقعة” رغما عنه لمساندة أسرته ماديا.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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