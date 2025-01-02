خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 04:55 صباحاً - تامر حسني وبسمة بوسيل، حسم نجم الجيل تامر حسني، حقيقة عودته لطليقته المطربة المغربية بسمة بوسيل.

تامر حسني يحسم جدل عودته إلى بسمة بوسيل

وترددتْ شائعات تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بقرب عودة تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل.

وقال تامر حسني، لبرنامج «ET بالعربي»: “دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي”.

وأضاف: “يا رب السنة دي ما يبقاش فيها أي عذاب، تحديدًا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني”.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في شهر أبريل الماضي، عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأمس الأربعاء تألق الفنان تامر حسني خلال حفله بدبي مع نانسي عجرم والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

وبدأ تامر حسني حفلة بتهنئة الجمهور بالسنة الجديدة وأهداهم أغنية “معلمين”، ثم شدا بأغنية “قولي كلام أول مرة قوله”.

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.



وعن تواجدها مع تامر حسني قالت: هناك صلة مستمرة بيننا في الاستايل وفي نوعية الأغاني، وتجمعنا حفلات كثيرة.

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