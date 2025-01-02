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خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

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خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 04:55 صباحاً - تامر حسني وبسمة بوسيل، حسم نجم الجيل تامر حسني، حقيقة عودته لطليقته المطربة المغربية بسمة بوسيل.

 

تامر حسني يحسم جدل عودته إلى بسمة بوسيل

وترددتْ شائعات تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بقرب عودة تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل.

وقال تامر حسني،  لبرنامج «ET بالعربي»: “دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي”.

وأضاف: “يا رب السنة دي ما يبقاش فيها أي عذاب، تحديدًا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني”.

 

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في شهر أبريل الماضي، عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأمس الأربعاء تألق الفنان تامر حسني خلال حفله بدبي مع نانسي عجرم والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

وبدأ تامر حسني حفلة بتهنئة الجمهور بالسنة الجديدة وأهداهم أغنية “معلمين”، ثم شدا بأغنية “قولي كلام أول مرة قوله”.

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.


وعن تواجدها مع تامر حسني قالت: هناك صلة مستمرة بيننا في الاستايل وفي نوعية الأغاني، وتجمعنا حفلات كثيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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