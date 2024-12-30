الدوري المصري، زد يتعادل 1-1 مع بتروجيت بعد شوط ثان مثير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - الدوري المصري، تعادل زد إف سي مع بتروجيت بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

هدف بتروجيت أحرزه اللاعب البديل إسلام هشام في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، فيما سجل شادي حسين هدف التعادل لزد في الدقيقة 96

هدف بتروجيت جاء من ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أخطأها المدافع محمد إسماعيل بتشتيت غير متقن استغله إسلام هشام برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وإنحسرت اللعب خلاله في منطقة وسط الملعب، ولم يشهد أى فرص حقيقية على المرمى من جانب الفريقين، ليكتفي الفريقان خلاله بالتعادل السلبي.

مالت الكفة بشكل واضح لاصلح زد في الشوط الثاني وإكان أكثر سيطرة وإستحواذا على الكرة، وهدد مرمى بتروجيت بأكثر من فرصة خطرة، إلا أنه نجح في إدارك هدف التعادل في الدقيقة 96

أعلن الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد القاهرة الدولي بالجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام بتروجيت

بدأ فريق زد مباراته أمام بتروجيت بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش - أحمد طارق - أحمد عبد النبي - محمد أشرف

الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - أحمد عادل - ماتا ماجاسا -

الهجوم: البانوبي - ديلسون

ويسعي زد لاستعادة الانتصارات اليوم أمام بتروجت بعد تعادله في الجولة السابقة أمام إنبي بدون أهداف، فيما يسعي بتروجت بقيادة سيد عيد لمواصلة صحوته بعد تحقيقه انتصارين متتالين في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والجونة بنفس النتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت أمام زد

أمام سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت فقد أعلن تشكيلة فريقه أمام زد إف سي وضمت كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، توفيق محمد، أحمد بحبح وحامد حمدان.

خط الوسط: هادي رياض، مصطفى الجمل وأحمد رضا

الهجوم: رشاد المتولي، جابرييل تشوكودي وإسماعيل بامبا.

بهذه النتيجة يحتل زد المركز السادس برصيد 10 نقاط بينما يتواجد بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

حكام مباراة زد ضد بتروجت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل، حكما لمباراة زد وبتروجت، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك هي المباراة الأولى للحكم محمد عادل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويعاون محمد عادل في لقاء زد وبتروجت محمد فاروق (حكم مساعد أول)، وإبراهيم السوداني (حكم مساعد ثاني)، ومحمد الغازي حكما رابعا، وصبحي العمراوي للفيديو، فيما يعاونه أحمد لطفي.

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