المعاملة بالمثل، بيراميدز يرد رسميا على الترجي بشأن أزمة الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 01:45 صباحاً - أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا يرحب خلاله ببعثة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره التي ستحضر مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل بإستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي في بيانه:" يرحب نادي بيراميدز بالأشقاء الضيوف في إطار من المعاملة بالمثل في العدد الممنوح للنادي في المواجهة الأولى بإستاد رادس في تونس".

وأضاف: "يؤكد نادي بيراميدز على أن نادي الترجي وفر لبعثة بيراميدز ١٢٥ تذكرة، بجانب ٢٠ تذكرة "٢ لوج" جانبي خلف المرمى، باستاد رادس مع التأكيد على غلق المقصورة، وأن نادي بيراميدز قرر المعاملة بالمثل، وقرر منح الضيوف ١٢٥ تذكرة مجانية لجماهير النادي، مع توفير ٢ "لوج" سعة ٢٠ مشجعًا، بإستاد الدفاع الجوي، للسادة ممثلي الترجي، مع بيع باقي النسبة المحددة للتذاكر الخاصة بجماهير الترجي والتي يبلغ مجموعها ٣٥٥ تذكرة طبقًا للسعة المحددة في اللقاء بعشرة آلاف متفرج للبيع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات الأخرى بما تم الاتفاق عليه".

وأوضح النادي أنه لا توجد مطلقا أي ضغينة أو مشكلة بين الجانبين، بل بالعكس نعتز بالعلاقة الطيبة مع نادي الترجي الشقيق وجماهيره وكافة الأخوة من تونس الشقيق، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حسن الاستقبال والضيافة للأشقاء، وسيكون هناك استقبالا رسميا للبعثة التونسية في مطار القاهرة، تقديرا لروح الإخوة بين الناديين.

بيان نادي الترجي

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم استجابة بيراميدز على طلبه بشأن التذاكر الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أنصاره أن إدارة النادي وجهت 4 خطابات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة ضد بيراميدز المصري، وطلبت تمكين جماهيرنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة".

وأضاف: "لقد وجه الترجي مراسلة أولى إلى إدارة بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا الخطاب، وجه النادي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وأكمل البيان: "نظرا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز، خاطب الترجي، الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الاتحاد التونسي وذلك يوم 27 ديسمبر

يذكر أن بيراميدز خسر في لقاء الجولة الثالثة ضد الترجي بهدفين دون رد على ملعب رادس.

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