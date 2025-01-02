ليفربول يرفض إغراءات ريال مدريد بشأن ضم أرنولد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:05 صباحاً - ليفربول، دخل مسؤولو نادي ريال مدريد في مفاوضات جادة للتعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي الكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاءت مساعي ريال مدريد بعد إصابة لاعبه داني كارفخال، والتي شكلت أزمة كبرى على الجانب الأيمن لمنظومة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال النصف الأول من الموسم الكروي الجاري 2024/2025.

ريال مدريد يرفض عرض ريال مدريد

ويسعى فلورنتينو بيريز بشتى الطرق لإقناع إدارة “الريدز” بالتخلي عن خدمات الدولي الإنجليزي الذي يعتبر أبرز أهداف ريال مدريد في يناير 2025.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول رفض عرضًا أوليًّا من ريال مدريد للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد خلال يناير الجاري.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، لا يزال ريال مدريد مهووسًا بـضم أرنولد ولا شيء آخر، لكنه يواجه عقبة تبدو غير قابلة للتغلب عليها، وهي رفض ليفربول الانفصال عن الظهير الإنجليزي.

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