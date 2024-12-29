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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:50 صباحاً - شهد حي بولاق الدكرور، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمد نور السكرتير العام للمحافظة.

وقد قاد الحملة الدكتور محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، بالتعاون مع نواب الرئيس وأجهزة الحي المعنية، وبدعم أمني من شرطة المرافق.

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رفع 700 حالة إشغال متنوعة ببولاق الدكرور

واستهدفت الحملة بشكل خاص شوارع المساكن والملكة والعشرين من فيصل، حيث تم رفع ما يقرب من 700 حالة إشغال متنوعة، شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتيسير حركة المرور، وتطبيق القانون على المخالفين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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