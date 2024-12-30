مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة - أخبار كلمتك

قائد امني يعتقل ناشط بعدن بسبب منشور فيسبوك - أخبار كلمتك

قائد امني يعتقل ناشط بعدن بسبب منشور فيسبوك - أخبار كلمتك

على خلفية اغتيال الضباط السعوديين.. رسميا صدور قرار بتغييرات عسكرية كبيرة في حضرموت - أخبار كلمتك

على خلفية اغتيال الضباط السعوديين.. رسميا صدور قرار بتغييرات عسكرية كبيرة في حضرموت - أخبار كلمتك

مدير المسابقات برابطة الأندية يكشف سبب إفلات جوميز من عقوبة لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

مدير المسابقات برابطة الأندية يكشف سبب إفلات جوميز من عقوبة لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

أستاذ دراسات استراتيجية: إسرائيل تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط دون محاسبة - أخبار كلمتك

أستاذ دراسات استراتيجية: إسرائيل تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط دون محاسبة - أخبار كلمتك

مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا - أخبار كلمتك

مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ناعيا جيمي كارتر: أحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ناعيا جيمي كارتر: أحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية - أخبار كلمتك

هل يجب إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة بالعمليات اللاتلامسية في CIB؟ - أخبار كلمتك

هل يجب إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة بالعمليات اللاتلامسية في CIB؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي ناعيا جيمي كارتر: أحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي ناعيا جيمي كارتر: أحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ناعيا جيمي كارتر: أحد أبرز قادة العالم عطاء للإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:51 صباحاً - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، متقدمًا بالعزاء لعائلته وللشعب الأمريكى.

وقال الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية.

واختتم الرئيس السيسي: رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق