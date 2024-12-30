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استعدادات وزارة النقل خلال احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

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استعدادات وزارة النقل خلال احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

استعدادات وزارة النقل خلال احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - انتهت وزارة النقل من الاستعدادات الخاصة بتأمين المترو والسكك الحديدية خلال احتفالات رأس السنة، وعلى مدى العام من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة إجراءات تأمين وسائل النقل، سواء المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل والمواصلات.

احتفالات رأس السنة 

وتم الاتفاق على تكثيف التواجد الأمني بداخل القطارات والمترو وبمحيط المحطات وعلى الأرصفة لتأمين المترو ومنع أي محاولة لتهديده.
 

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.


وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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