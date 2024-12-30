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ضبط شحنة خمور في عدن - أخبار كلمتك

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ضبط شحنة خمور في عدن - أخبار كلمتك

ضبط شحنة خمور في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات حزام طوق العاصمة عدن من ضبط كمية كبيرة من الخمور أثناء محاولة  ادخالها عن طريق عملية التهريب إلى العاصمة عدن أمس الأحد.

وأوضح قائد حزام طوق عدن العميد ناجي اليهري ان افراد نقطة رأس عمران غرب عدن، تمكنوا من ضبط كمية من الخمور تقدر "1762" قنينة خارجي الصنع على متن شاحنة صغيرة "دينا براد"، كان المهربين بصدد ادخالها إلى العاصمة عدن.

ولفت اليهري ان دورية للحزام الأمني في نقطة رأس عمران تمكنت من الايقاع في الدينا التي تحمل الخمور اثناء محاولة تهريبها عبر طرق رملية صحراوية.

مؤكدا انه تم تحويل كمية الخمور المضبوطة  إلى قيادة حزام الطوق لاستكمال التحقيات الاولية، ومن ثم سيتم احالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة للحزام الامني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر اليهري عن شكره وتقديره الى كافة افراد حزام طوق عدن ،لما يبذلون من جهود في ضبط الممنوعات والمهربات بكافة انواعها .

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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