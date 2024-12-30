ضبط شحنة خمور في عدن - أخبار كلمتك

تمكنت قوات حزام طوق العاصمة عدن من ضبط كمية كبيرة من الخمور أثناء محاولة ادخالها عن طريق عملية التهريب إلى العاصمة عدن أمس الأحد.

وأوضح قائد حزام طوق عدن العميد ناجي اليهري ان افراد نقطة رأس عمران غرب عدن، تمكنوا من ضبط كمية من الخمور تقدر "1762" قنينة خارجي الصنع على متن شاحنة صغيرة "دينا براد"، كان المهربين بصدد ادخالها إلى العاصمة عدن.

ولفت اليهري ان دورية للحزام الأمني في نقطة رأس عمران تمكنت من الايقاع في الدينا التي تحمل الخمور اثناء محاولة تهريبها عبر طرق رملية صحراوية.

مؤكدا انه تم تحويل كمية الخمور المضبوطة إلى قيادة حزام الطوق لاستكمال التحقيات الاولية، ومن ثم سيتم احالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة للحزام الامني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر اليهري عن شكره وتقديره الى كافة افراد حزام طوق عدن ،لما يبذلون من جهود في ضبط الممنوعات والمهربات بكافة انواعها .