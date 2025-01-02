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في مسجد بالمعلا بعدن طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

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في مسجد بالمعلا بعدن طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

في مسجد بالمعلا بعدن طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 03:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

باغث احد فصيل الطيور الأربعاء بمسجد بالمعلا  بالعاصمة عدن احد المصلين وهو في نهاية إتمام صلاة دخول المسجد.

وكان الطائر حسب هيئته ضائعا أو جائعا فحط رحاله على الشخص المصلى مطمئنا له دون أي خوف وما ان انهي الشخص صلاته لم يخف الطائر وبقي الرجل جالسا مقرفصا على ركبتيه حتى لا يخيف الطائر إلى حين قدوم شخص من خلف المصلي حاول الامساك بالطائر لكن الطائر استطاع الهروب وتعالت الأصوات داخل المسجد بترك سبيل الطائر وعدم اخافته أو الامساك به.

وبحسب المعلومات التي بحوزتي فإن الطائر شبيه بصقر صغير يسمي بالبَاشِق الأوراسيّ أو البَاشِق الشِّماليّ، أو مجرَّد البَاشِق (الاسم العلمي: Accipiter nisus) هو أحد أنواع الجوارح صغيرة الحجم المُنتمية لفصيلة البازية، وهو واسع الانتشار في القسم الأعظم من أوراسيا وفي شمال أفريقيا.

كتب/ محمد عبدالواسع

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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