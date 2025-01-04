مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:46 مساءً - هلال شهر شعبان.. يبحث العديد من الأشخاص عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ، تزامنًا مع بدء أولى أيام شهر رجب، وقرب موعد شهر رمضان 2025.

استطلاع هلال شهر شعبان

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص استطلاع هلال شهر شعبان وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

ومن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا بعد صلاة مغرب يوم 29 من رجب لعام 1446 هجرية، والموافق 29 من يناير الجاري.

هلال شهر شعبان 2025

رؤية هلال شهر شعبان 1446هـ

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى إن رؤية هلال شهر شعبان 1446 هـ، تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، والتي تتمثل في شرعيين وتضم علماء مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، موجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه.

هلال شهر شعبان 2025

دعاء استقبال هلال شهر شعبان

ويستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

اقرأ أيضاً
اليوم.. جامعة بني سويف تستطلع هلال شهر شعبان

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2024.. والبحوث الفلكية تحدد بدايته

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445 هجرية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق