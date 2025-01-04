الرياضة - 05:46 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:46 مساءً - هلال شهر شعبان.. يبحث العديد من الأشخاص عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هـ، تزامنًا مع بدء أولى أيام شهر رجب، وقرب موعد شهر رمضان 2025.

استطلاع هلال شهر شعبان

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص استطلاع هلال شهر شعبان وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

ومن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا بعد صلاة مغرب يوم 29 من رجب لعام 1446 هجرية، والموافق 29 من يناير الجاري.

رؤية هلال شهر شعبان 1446هـ

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى إن رؤية هلال شهر شعبان 1446 هـ، تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، والتي تتمثل في شرعيين وتضم علماء مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، موجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه.

دعاء استقبال هلال شهر شعبان

ويستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.