مانشستر سيتي يبدع في الشوط الأول ويتقدم على وست هام 2-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:10 مساءً - تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بعد ما ارتطمت به تصويبة سافينيو، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: لويس، أكانجي، جفارديول، أوكي.

في خط الوسط: بيرناردو، كوفاسيتش، دي بروين.

في خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل وست هام أمام مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات ويفوز على ليستر 2-0 بالدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.