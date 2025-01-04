الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 05:37 مساءً - كلمتك: خاص
واكدت المصادر ان القضية دخل فيها الرئيس العليمي بشكل مباشر وأعطاء مهلة لمحافظ تعز وقائد المحور ومدير الأمن للقبض على القاتل مالم ستكون هناك قرارات صارمة ضد الجميع
كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن قضية مقتل والد غدير الشرعبي الحاج سيف محمود فرج الشرعبي
واكدت المصادر ان القضية دخل فيها الرئيس العليمي بشكل مباشر وأعطاء مهلة لمحافظ تعز وقائد المحور ومدير الأمن للقبض على القاتل مالم ستكون هناك قرارات صارمة ضد الجميع
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