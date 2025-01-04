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الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 05:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن قضية مقتل والد غدير الشرعبي الحاج سيف محمود فرج الشرعبي

واكدت المصادر ان القضية دخل فيها الرئيس العليمي بشكل مباشر وأعطاء مهلة لمحافظ تعز وقائد المحور ومدير الأمن  للقبض على القاتل مالم ستكون هناك قرارات صارمة ضد الجميع
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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