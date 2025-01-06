عاجل:المبعوث الأممي يكشف رسمياً عن الهدف من زيارته لصنعاء عقب سنوات من آخر زيارة له - أخبار كلمتك

كشف‏المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن الهدف من زيارته لصنعاء

واكد المبعوث الأممي ان هذه الزيارة تأتي لحث الميليشيا على اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل السلام

وطالب غروندبرغ من صنعاء الميليشيا الإفراج عن عمال الإغاثة المختطفين



وتعد زيارة المبعوث الأممي اليوم هي الأولى لأول مرة منذ آخر زيارة له في مايو 2023