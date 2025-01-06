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بنك صنعاء يعلن صرف ودائع المواطنين بالعملة المحلية وبالتقسيط وليس بالدولار(فضيحة) - أخبار كلمتك

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بنك صنعاء يعلن صرف ودائع المواطنين بالعملة المحلية وبالتقسيط وليس بالدولار(فضيحة) - أخبار كلمتك

بنك صنعاء يعلن صرف ودائع المواطنين بالعملة المحلية وبالتقسيط وليس بالدولار(فضيحة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:57 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن البنك في صنعاء عن سداد ودائع المواطنين بالعملية المحلية حيث ان كان المواطن اودع بالدولار سيستلمها بالريال اليمني في صنعاء.

هناك عشرات الالاف من المواطنين ممن لديهم ودائع واستثمارات في البنوك التجارية المحلية احيان قيمتها مليون ريال او اقل واحيان اكثر، ولم يستطيعوا سحبها من البنوك طول السنوات السابقة بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد ..

لحل هذه الإشكالية أعلن البنك المركزي بصنعاء عن آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد في البنوك التجارية اليمنية والواقعة تحت إدارة البنك المركزي -صنعاء..

الالية تشمل جميع صغار المودعين في البنوك التجارية والتي قيمة ودائعهم او استثماراتهم اقل من 20 مليون ريال في جميع البنوك اليمنية بحسب ارصدتهم الظاهرة حتى تاريخ 30/11/2024

على ان يتم الصرف بالعملة المحلية بما لايتجاوز مبلغ 100 الف ريال شهريا للمودع الواحد ابتداءً من شهر يناير 2025 الجاري..

علما بان الصرف سيتم لمن يتقدم فقط، لذا ننوه على جميع صغار المودعين بالتقدم بطلب للبنوك التي اودعوا فيها، لكي يتم البدء بالصرف لهم من الشهر الحالي..

ملاحظات:

-بالنسبة لمن كانت وديعته بالدولار سيتم صرفها بالريال اليمني بسعر صرف الدولار اليوم..

-بالنسبة اذا المودع قد توفى فعلى الورثة تقديم حصر ورثة..

-اذا كان المودع المتوفي من كبار المودعين (مبلغ وديعته اكثر من 20 مليون) وبعد تقسيم التركة اصبح نصيب كل وريث اقل من 20 مليون ريال يتم الصرف لكل واحد من الورثة بموجب هذه الالية..

-البنك المركزي خصص ارقام لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين خلال ساعات الدوام الرسمي طيلة ايام الاسبوع عبر الرقم المجاني( 8000115 )

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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