الرياضة - 05:46 - هل نحن أمام جائحة جديدة؟ فيروس يشبه الإنفلونزا يثير القلق عالميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:46 مساءً - تحدثت تقارير عن انتشار سريع لفيروس جديد يشبه الإنفلونزا، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في العديد من بلدان العالم، خاصة مع عدم توافر علاج له حتى الآن، في حين كثرت التساؤلات حول ما الذي يجعل هذا الفيروس مختلفا عن غيره من الأمراض الموسمية، إضافة إلى مدى خطورته وكيفية مواجهته.

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية كلَّ ما يخص الأعراض الاعراض المشابهة للإنفلونزا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

ما هي أعراض هذا الفيروس

1-ارتفاع درجة الحرارة: حمى شديدة ومفاجئة.

2-السعال:عادة جاف ومستمر.

3-الإرهاق: شعور بالتعب والإعياء العام.

4-آلام الجسم: خصوصًا في العضلات والمفاصل.

5-التهاب الحلق: شعور بالألم أو الحكة في الحلق.

6-ضيق التنفس:في بعض الحالات المتقدمة أو عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

7-الصداع: ألم في الرأس قد يكون مستمرًا أو متقطعًا.

8-القشعريرة: شعور بالبرد حتى مع ارتفاع الحرارة.

ما هي طرق الوقاية من هذا الفيروس وكيفية علاجه؟

طرق الوقاية من الفيروس تتمثل في الاتي:

1-غسل اليدين بانتظام وذلك من خلال استخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

2-تجنب لمس الوجه خاصة «الأنف، الفم، والعينين، لتقليل احتمالية انتقال العدوى».

3-ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة أو عند التواجد مع أشخاص تظهر عليهم أعراض المرض.

4-الحفاظ على التباعد الاجتماعي البقاء على مسافة لا تقل عن متر واحد من الآخرين.

5-تعقيم الأسطح من خلال تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام المطهرات.

6-تقوية جهاز المناعة من خلال تناول «غذاء صحي، ممارسة الرياضة، والنوم الكافي».

7-تجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل قدر الإمكان إذا كانت هناك حالات تفشٍ محلية.

8-الحصول على الاستشارة الطبية فور ظهور أي أعراض مشابهة للفيروس.

كيفية العلاج من هذا الفيروس

حتى الآن لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يتم التعامل مع الأعراض من خلال:

1-استخدام خافضات الحرارة مثل «الباراسيتامول لتخفيف الحمى».

2-شرب السوائل بكثرة لتجنب الجفاف.

3-الراحة التامة لتعزيز تعافي الجسم.

4-الرعاية الطبية ولكن يكون ذلك في الحالات الشديدة الذي تحتاج إلي رعاية طيبة خاصة مثل العلاج بالأكسجين أو دخول المستشفي.

5-الأدوية التجريبية يعمل العلماء على تطوير مضادات فيروسات أو لقاحات، لكن لم يتم اعتماد أي علاج رسمي بعد.

نصيحة الخبراء والأطباء

ينصح الخبراء والأطباء الناس باتباع إجراءات الوقاية مثل «غسل اليدين بانتظام، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والحصول على استشارات طبية عند ظهور الأعراض».