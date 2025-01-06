قرار جروس بشأن عمر فرج يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:40 مساءً - تسبب المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة داخل القلعة البيضاء بعد قرار السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.

وعلمت كلمتك أن كريستيان جروس غير مقتنع فنيا باللاعب ولا يمانع في رحيله بالميركاتو الشتوي الجاري أو الصيفي المقبل.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع عمر فرج، قادما من فريق أيك السويدي، لمدة أربعة مواسم في صفقة بيع نهائي.

المهاجم الفلسطيني عمر فرج

الأزمة تكمن في أن الزمالك لم يسدد حتى الآن قيمة شراء عمر فرج لنادي أيك السويدي والتي تتجاوز مليون دولار ما يعني صعوبة رحيله عن الفريق خاصة أن عقده مستمر لأربعة مواسم قادمة.

وقال مصدر في الزمالك أن إدارة الأبيض في حيرة في الوقت الحالي خاصة أن المهاجم له مستحقات متأخرة أيضا.

وأضاف المصدر أن جروس يرفض استمرار عمر فرج وفي الوقت الحالي هو المهاجم رقم 4 في الفريق بعد حسام أشرف وناصر منسي وسيف الجزيري.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدةـ يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء امس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء، وكانت هناك فرصتان خطيرتان لكل فريق، عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة بجوار القائم، وفرصة من عبد الله السعيد أبعدها خالد صبحي من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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