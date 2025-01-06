الرياضة - 04:46 - انخفاض سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 6 يناير 2025.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:46 مساءً - سعر الذهب الدولار.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يناير 2025 في سوق الصاغة، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4280 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3923.25 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3745 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3210 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2496.75 جنيه للبيع، و2480 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2140 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1605 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 29960 جنيهًا للبيع، و29760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2642.79 دولار للبيع، و2642.52 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.58 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 50.67 جنيه للشراء، مقابل 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ نحو 50.57 جنيه للشراء، مقابل 50.67 جنيه للبيع.

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