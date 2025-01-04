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القبض على أحد المقربين من سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الأسد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:45 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه القوات الأمنية التابعة لقيادة سوريا الجديدة، ألقت القبض على أحد أقرب مساعدي سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في حمص.

 

القبض على أحد فلول نظام الأسد في حمص 

وبالأمس أطلقت قوات إدارة الأمن العام في سوريا، حملة أمنية واسعة في مدينة حلب، لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

السلطات السورية تطلق حملة أمنية لمطاردة فلول الأسد في حلب

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني في حمص، بأن القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية، وبالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأت حملة تمشيط في عدد من أحياء المدينة لليوم الثاني على التوالي، بحثا عن فلول الأسد.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "استكمالًا لحملة التمشيط بمدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين"، لافتًا إلى أن هدف الحملة البحث والمتابعة والتفتيش عن فلول ميليشيات نظام الأسد.

وأعلنت الداخلية السورية، الخميس الماضي، بدء حملة تمشيط واسعة النطاق في أحياء مدينة حمص، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم أخرى.

ولاحقًا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إدارة العمليات العسكرية في مدينة حمص نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في حيي وادي الذهب وعكرمة، اللذين تقطنهما غالبية من أبناء "الطائفة العلوية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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