مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وزير في الحكومة الشرعية يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير في الحكومة الشرعية يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

وزير في الحكومة الشرعية يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 05:57 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة ‏مواصلة الوزارة جهودها في العناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وإتقانه، حيث دشن اليوم الأخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، بمعية الأخ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، التصفيات التمهيدية لمسابقة القرآن الكريم (إقرأ ورتل) التي تنظمها الوزارة والمؤهلة للمسابقات الدولية، بمشاركة 20 متسابقاً ومتسابقة، على أن يمثل الفائزون محافظة مأرب في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية والتي ستقام بإذن الله في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تأهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية، بمشيئة الله.


موضحاً عن الحرص في وزارة الأوقاف على إقامة هذه المسابقات كجزء من مسؤولياتنا في الاهتمام بالجوانب الروحية والفكرية والسلوكية لأجيالنا من الشباب والفتيات، سواءً من خلال مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الوزارة ومكاتبها في المحافظات أو غيرها من دور ومراكز التحفيظ الأهليه، حتى يكونوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية ومحاولات التجريف واستهداف هويتنا وعقيدتنا من قبل جماعات الضلال والانحراف، وبالأخص المليشيا الحوثية الإرهابية، التي لا تألو جهدًا في محاولة تدمير بنيتنا الفكرية والإيمانيّة من خلال الخرافات والمفاهيم الطائفية والطبقية.
واختتم بالقول:
كل الشكر والتقدير للإخوة في قطاع التحفيظ بالوزارة ومكاتب الأوقاف والإرشاد على جهودهم، والشكر موصول كذلك للإخوة في السلطات المحلية بالمحافظات على تعاونها وتفانيها في العمل لإنجاح مختلف الأنشطة والأعمال التي تتبناها وزارة الأوقاف والإرشاد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل:انفجار عنيف يسمع بهذه المنطقة في عدن والكشف عن كارثة كادت تحدث - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق