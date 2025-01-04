وزير في الحكومة الشرعية يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

أكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة ‏مواصلة الوزارة جهودها في العناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وإتقانه، حيث دشن اليوم الأخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، بمعية الأخ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، التصفيات التمهيدية لمسابقة القرآن الكريم (إقرأ ورتل) التي تنظمها الوزارة والمؤهلة للمسابقات الدولية، بمشاركة 20 متسابقاً ومتسابقة، على أن يمثل الفائزون محافظة مأرب في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية والتي ستقام بإذن الله في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تأهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية، بمشيئة الله.



موضحاً عن الحرص في وزارة الأوقاف على إقامة هذه المسابقات كجزء من مسؤولياتنا في الاهتمام بالجوانب الروحية والفكرية والسلوكية لأجيالنا من الشباب والفتيات، سواءً من خلال مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الوزارة ومكاتبها في المحافظات أو غيرها من دور ومراكز التحفيظ الأهليه، حتى يكونوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية ومحاولات التجريف واستهداف هويتنا وعقيدتنا من قبل جماعات الضلال والانحراف، وبالأخص المليشيا الحوثية الإرهابية، التي لا تألو جهدًا في محاولة تدمير بنيتنا الفكرية والإيمانيّة من خلال الخرافات والمفاهيم الطائفية والطبقية.

واختتم بالقول:

كل الشكر والتقدير للإخوة في قطاع التحفيظ بالوزارة ومكاتب الأوقاف والإرشاد على جهودهم، والشكر موصول كذلك للإخوة في السلطات المحلية بالمحافظات على تعاونها وتفانيها في العمل لإنجاح مختلف الأنشطة والأعمال التي تتبناها وزارة الأوقاف والإرشاد.