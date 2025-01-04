قناة عربية تحصل على حقوق عرض فيلم “Limbo” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:45 مساءً - حصلت قناة MBC 2 الخليجية على حقوق العرض التليفزيوني الأول لـ فيلم “ليمبو Limbo ” الذي يقوم ببطولته الفنان أمير المصري.

وسيكون اليوم السبت 4 يناير 2025 العرض الأول للفيلم عبر شاشات التليفزيون، عقب مشاركات وجوائز بمهرجانات عالمية، بما في ذلك مهرجان كان السينمائي.

وحصل الفيلم على عدة جوائز، منها أفضل مخرج وسيناريو لـ بن شاروك وأفضل ممثل رئيسي لأمير المصري في جوائز بافتا اسكتلندا.

ترشح "ليمبو" كأفضل فيلم بريطاني لعام 2021 في جوائز بافتا.



فيلم “Limbo”



ويبرز فيلم دراما اللاجئين Limbo خلال موسم الجوائز العام الماضي، وتم التنويه له في مهرجان كان، ونال أكبر عدد من الترشيحات في قوائم جوائز البافتا الأسكتلندية.

الفنان أمير المصري

وحصل فيلم Limbo على 5 ترشيحات من بينها أفضل ممثل لأمير المصري، وأفضل فيلم ومخرج وكاتب سيناريو، وهو الترشيح الأول للممثل المصري العالمي ضمن هذه القوائم.

وحاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Variety: "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".

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