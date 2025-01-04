الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 1576 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 1576 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا - أخبار كلمتك

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا - أخبار كلمتك

روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم لهذا السبب - أخبار كلمتك

روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - صقيع وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - صقيع وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:36 مساءً - حرص الفنان أحمد رزق، على تهنئة الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي على حفل زفافهما، وذلك بعدما تصدرت لقطات زفافهما المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، شارك أحمد رزق، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معربا عن اعتذاره عن عدم حضور زفافهما قائلا: «أخواتي وأصحابي مليون مبروك، ويا رب يتمم لكم بخير ورزق وسعادة، وكان نفسي أكون معاكم بس اتزنقت في التصوير، ومعرفتش أجي بس قلبي كان معاكم».

مي فاروق ومحمد العمروسي

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

ومن ناحية أخرى، حالة من السعادة عاشتها النجمة مي فاروق، الخميس، باحتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب.

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

اقرأ أيضاً
أول تعليق من محمد العمروسي بعد حفل زفافه على مي فاروق «صورة»

هبة مجدي تعلق على مشاركتها في الحلقة 10 من «ساعته وتاريخه».. ماذا قالت؟

«ألقاكم بكل حب».. مي فاروق قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية 32

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مصير الجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق».. محمد هنيدي يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق