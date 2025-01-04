مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:36 مساءً - حرص الفنان أحمد رزق، على تهنئة الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي على حفل زفافهما، وذلك بعدما تصدرت لقطات زفافهما المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، شارك أحمد رزق، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معربا عن اعتذاره عن عدم حضور زفافهما قائلا: «أخواتي وأصحابي مليون مبروك، ويا رب يتمم لكم بخير ورزق وسعادة، وكان نفسي أكون معاكم بس اتزنقت في التصوير، ومعرفتش أجي بس قلبي كان معاكم».

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

ومن ناحية أخرى، حالة من السعادة عاشتها النجمة مي فاروق، الخميس، باحتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب.

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.