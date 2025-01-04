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اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

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اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

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اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:25 مساءً -  يحتفل اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسه، والاتحاد يضم في عضويته 57 دولة يمثلون 4 قارات..

وبالتزامن مع هذا الاحتفال تم توقيع عقد إنتاج مسلسل تلفزيوني جديد يهدف إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ينتجه اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم الاتفاق مع المخرج الكبير وائل فهمي عبد الحميد على إخراج هذا العمل. 

 

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وأكد  الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد أن المسلسل  يستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية والواقع المعزز، مستهدفا شريحة عريضة من المشاهدين في مختلف دول الاتحاد؛ وسيتم إهداؤه إلى هيئات البث الأعضاء في الاتحاد، ليتم عرضه في دولهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تصوير الحلقات بأسلوب جذاب ومعاصر. 

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متابعا: ويهدف المسلسل إلى تقديم محتوى تعليمي مبتكر يجمع بين الأساليب التفاعلية الحديثة والجوانب الثقافية والاجتماعية التي تعكس جمال اللغة العربية وأهميتها كوسيلة تواصل عالمي. ومن المتوقع أن يتناول البرنامج دروسًا مبسطة في القواعد، المفردات، ومهارات التواصل اليومية. 


يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة منظمة التعاون الإسلامي الحالية والرامية إلى تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم جهود تعليمها للناطقين بلغات أخرى.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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