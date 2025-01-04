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الرياضة - 05:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.82 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 50.84 جنيه للبيع.

- 50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

الدولار
الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

الدولار
الدولار واجتماع البنك المركزي المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه في مصر
سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.90 جنيه للبيع.

- 50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

-50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل

-50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

-50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

-50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

-50.82 جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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