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مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية غاضبة بالحديدة.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

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مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية غاضبة بالحديدة.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية غاضبة بالحديدة.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 06:42 مساءً - كلمتك/خاص

شهدت مديرية الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة، وقفة تضامنية نظمها عدد من أبناء تهامة والناشطين والحقوقيين والإعلاميين.
وذلك للتنديد بالجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنة فاطمة عايش أحمد (45 عاماً)، والتي قتلت تحت التعذيب الوحشي بعد أسبوعين من اختطافها من منزلها في مخيم للنازحين وترفض تسليم جثتها مع اختطاف ثلاثة من أسرتها.
وأوضح البيان الصادر عن الوقفة، أن مليشيا الحوثي اختطفت الضحية بتاريخ 19 ديسمبر 2024 من منزلها في مخيم “مركوضة” للنازحين بقرية الشجيرة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وأخفتها قسرياً لمدة أسبوعين، قبل أن يعثر الأهالي على جثمانها صباح 28 ديسمبر 2024 في صحراء “دخنان” شمال غرب المديرية، وهي تحمل آثار تعذيب مروّع.
وأكد البيان، أن هذه الجريمة ليست حادثة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة انتهاكات ممنهجة ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما يعكس وحشية غير مسبوقة وانعداماً كاملاً للقيم الإنسانية والدينية، واستهتاراً بالقوانين الدولية وأبسط حقوق الإنسان.
وحمّل البيان، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مسؤولية ما وصفوه بـ”الصمت المريب”، والذي شجع مليشيا الحوثي على التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى، إدانة الجريمة بأشد العبارات والتحرك لمحاسبة مرتكبيها، وتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية عالمية فوراً.
كما دعا، إلى ملاحقة قيادات الحوثيين قضائياً أمام المحاكم الجنائية الدولية بسبب الجرائم والانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في اليمن، ومحاسبة المجرمين.
وطالب المشاركون، مجلس القيادة الرئاسي والقوات المشتركة في الساحل الغربي بالتحرك العسكري العاجل لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ووضع حد لمعاناة المدنيين، بالإضافة إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم د الذي اعتبروه عائقاً أمام استعادة الحديدة بشكل كامل.
وشدد المشاركون على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف بين مختلف الأطراف لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل معاً لتحقيق العدالة وإحلال السلام في كافة أرجاء البلاد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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