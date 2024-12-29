مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:36 - رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:36 - رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وعبّر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، متوجها إلى الله عز وجل بالدعاء أن يبارك جهوده، ويسدد خطاه للوفاء بمسئولياته، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء، كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

اقرأ أيضاً
تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

رئيس الوزراء: قطاع الغزل والنسيج يحظى باهتمام واسع من الرئيس السيسي

وزير الخارجية يسلم رئيس تشاد رسالة من الرئيس السيسي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أموريم يجهز مفاجأة لهاري ماجواير أمام نيوكاسل يونايتد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق