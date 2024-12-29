الرياضة - 10:36 - رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وعبّر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، متوجها إلى الله عز وجل بالدعاء أن يبارك جهوده، ويسدد خطاه للوفاء بمسئولياته، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء، كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.