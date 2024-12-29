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خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:46 صباحاً - تحدثت ليلى عبد اللطيف خبيرة التوقعات، عن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال عام 2025.

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال حوراها ببرنامج "الحكاية"، على قناة “إم بي سي مصر”: "عام 2025 سيكون عامًا مليئا بالخير والأمل لمصر، وسيشهد تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل ملامح المستقبل".

وأضافت خبيرة الأبراج: "مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مما سيتيح لها تحقيق ملايين الدولارات كعائدات من القطاعات المختلفة".

وأشارت إلى أنه في 2025 الأنظار تتجه على قناة السويس المصرية بسبب حدث بارز وأرى عودة الحركة والحياة إلى قناة السويس كما كانت في السابق وربما أكثر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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