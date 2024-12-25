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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات - أخبار كلمتك

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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات - أخبار كلمتك

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيهاً لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

ودعا رئيس الهيئة إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

كما دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة.. وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.

وأكد أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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