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استهدفوهم وهم نيام، استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي لسيارة بث بمحيط مستشفى العودة بالنصيرات (فيديو) - أخبار كلمتك

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استهدفوهم وهم نيام، استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي لسيارة بث بمحيط مستشفى العودة بالنصيرات (فيديو) - أخبار كلمتك

استهدفوهم وهم نيام، استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي لسيارة بث بمحيط مستشفى العودة بالنصيرات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:30 صباحاً - استشهد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

 وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

وأظهرت مقاطع فيديو نيرانا كثيفة تلتهم السيارة التابعة للقناة.

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) https://twitter.com/ShehabAgency/status/1872083258869264481?ref_src=twsrc%5Etfw

وقام الاحتلال باستهداف الصحفيين بشكل مباشر وهم نيام داخل سيارة للبث الخارجي لقناة القدس اليوم.

وذكرت فضائية الغد أن الصحفيين الشهداء كانوا قد خلدوا للراحة بالسيارة بعد الانتهاء من رسالة تلفزيونية ليلية، وتفاجأت فجر اليوم الخميس بسماع صوت انفجار قوي وانفجار السيارة واشتعال النيران بها بشكل كبير جدا، وكان هناك حالة من الخوف أصابت جميع الزملاء المتواجدين بمحيط المكان، في البداية تم انتشال جثامين 4 شهداء عبارة عن جثث متفحمة، مضيفا أن هؤلاء من تم انتشالهم ولكن العدد أكبر من ذلك.

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والشهداء الخمسة هم فادي حسونة ووظيفته «مونتير»، محمد اللدعة «مونتير»، المراسل الصحفي فيصل أبو القمصان، والصحفي أيمن الجدي، ومسؤول المتابعة إبراهيم الشيخ علي.

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وأضافت  أن النيران اندلعت أيضا ببوابة مستشفى العودة والأضرار لحقت بالمكان كما تضررت سيارة صحفيين أخرى كانت متواجدة بالمكان إضافة لحالة من الهلع بين صفوف المرضى في المستشفى.

وقالت إن القصف تم بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية، حيث لم يحترم الاحتلال خصوصية المستشفى ولم يحترم عمل الصحفيين، مشيرا إلى أنه قبل هذه الجريمة سبق للاحتلال أن استهدف 196 صحفيا، وقتلهم بشكل مباشر، واليوم يستهدف الصحفيين في داخل وفي محيط مستشفى العودة التي يتخذ منها عدد من الصحفيين نقطة للتغطية، مضيفا أن الاحتلال يلاحق الصحفيين في كل مكان، لأنه لا يريد أن يكمل الصحفي الفلسطيني رسالته.
الصحفي أيمن الجدي مراسل قناة القدس اليوم.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعارًا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7  أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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