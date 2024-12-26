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فرار أكثر من 1500 سجين ومقتل العشرات في اشتباكات مع الشرطة بموزمبيق - أخبار كلمتك

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فرار أكثر من 1500 سجين ومقتل العشرات في اشتباكات مع الشرطة بموزمبيق - أخبار كلمتك

فرار أكثر من 1500 سجين ومقتل العشرات في اشتباكات مع الشرطة بموزمبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - تمكن أكثر من 1500 شخص من الفرار من أكبر سجن في موزمبيق على خلفية الاضطرابات في البلاد، إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات في الاشتباكات مع الشرطة.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الشرطة في موزمبيق قوله إن ما مجموعه 1534 سجينًا فروا من سجن ذي النظام المشدد على بعد 15 كيلومترا عن العاصمة مابوتو بعد تمرد أسفر عن الفوضى والاضطرابات داخل السجن.

وأثناء محاولة الفرار قتل 33 شخصًا وأصيب 15 آخرين بجروح في اشتباكات مع الشرطة.

وأطلقت القوات الأمنية بدعم من الجيش عملية للبحث عن الفارين من السجن، وتمكنت من القبض على نحو 150 شخصًا ممن فروا من السجن.

وأشار قائد الشرطة إلى أن نحو 30 سجينًا كانوا على صلة بالجماعات المسلحة الناشطة في محافظة كابو ديلجادو بشمال البلاد، والمسؤولة على الهجمات وأعمال الشغب هناك.

وقبل ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن فرار "الآلاف" من السجناء من السجن بنتيجة الاضطرابات.

يذكر أن موزمبيق تشهد موجة من العنف في أعقاب الانتخابات التي جرت في البلاد في أكتوبر الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز مرشح حزب "فريليمو" الحاكم دانييل شابو فيها.

ورفض مرشح المعارضة فينانسيو موندلاني الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعا أنصاره للاحتجاجات، رغم تأكيد المحكمة الدستورية لفوز شابو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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