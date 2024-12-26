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التشكيل الرسمي لـ توتنهام أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لـ توتنهام أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لـ توتنهام أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لـ توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام نوتنجهام فورست

ويبدأ توتنهام مباراة نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

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تشكيل نوتنجهام فورست أمام توتنهام 

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وكان توتنهام قد خسر من نظيره ليفربول في الجولة الماضية بنتيجة عريضة 6-3 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب توتنهام يكشف أسباب السقوط المرير أمام ليفربول

أبدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 3/6 أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب نهاية اللقاء: "بالطبع هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا، وليفربول فريق رائع وكانوا رائعين للغاية، لقد افتقدنا قدرا من الحيوية بالتأكيد، لكن هذا هو الموقف الذي نحن به الآن، لقد كانت المباراة صعبة وبعيدة علينا كثيرا".

وأضاف: "لم أقلل أبدا من التزام اللاعبين ومجهودهم، كانوا دائما مهتمين وواثقين من العمل الذي نقوم به، وكانت عودتنا في النتيجة دليل على ذلك، لكنك تحتاج إلى أن تكون في مستوى آخر جسديا ومن حيث الإمكانيات من أجل أن تقوم بما تريده أمام الفرق الكبيرة، لقد كانوا رائعين جدا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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