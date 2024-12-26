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مانشستر سيتي يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويتعادل 1/1 مع إيفرتون - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويتعادل 1/1 مع إيفرتون - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويتعادل 1/1 مع إيفرتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برناندو سيلفا أولا للسيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق نداي في الدقيقة 35.

تشكيل مانشستر سيتي 

 

 

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، يتواجد مانشستر سيتي في المركز السادس فس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة. 

ويتشارك ليفربول وآرسنال في رقم خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة عشر للموسم الجاري.

ويعد الثنائي ليفربول وآرسنال الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعدما استقبلت شباكهما 16 هدفًا فقط حتى الآن ويليهما تشيلسي ونوتينغهام فورست بعدما استقبلت شباكهما 19 هدفًا.

ويعد ليفربول هو الأكثر تحقيقًا للفوز في الدوري بواقع 12 مباراة، والأقل هزيمة بواقع مباراة واحدة خلال الموسم الجاري.

كما يعد ليفربول صاحب الأكثر نقاط خاصة أنه يحتل الصدارة برصيد 39 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ويعد نادي ليفربول ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي خلف توتنهام الأقوى بفارق هدفين فقط.

كما يعتبر ليفربول ثاني أقل الفرق تعادلا في البريميرليج بعدما تعادل في عدد ثلاث مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري حتى الآن.

ويعد فريق ولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الانجليزي استقبالًا للأهداف قبل الجولة الثامنة عشر.

واستقبلت شباك وولفرهامبتون  40 هدفًا كأكثر الفرق والأضعف دفاعًا بعد مرور الجولة السابعة عشر.

ويأتي ليستر سيتي في المرتبة الثانية كأكثر الفرق استقبالًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 37 هدفًا، ويليه في المرتبة الثالثة فريق ساوثهامبتون متذيل جدول ترتيب البريميرليج بعدد 36 هدفًا.

ويتفوق توتنهام على ليفربول وتشيلسي برقم استثنائي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة عشر.

ويتواجد توتنهام في صدارة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إحرازًا للأهداف بواقع 39 هدفًا كأقوى خط خط هجوم ويليه ليفربول وتشيلسي ولكل منهما 37 هدفًا.

ورغم احتلال توتنهام المركز الحادي عشر في البريميرليج إلا أنه يتفوق على ثنائي المقدمة ليفربول وتشيلسي في الأقوى هجومًا بالدوري حتى الآن علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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