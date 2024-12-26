الرياضة - 04:46 - «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات و الإنذار المبكر) في بيانٍ لها تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على مناطق من (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية الشرقية - مدن القناة - شمال الصعيد)، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعة الرياح من (30-40 كم /س).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة على (بور سعيد - رفح - العريش)، وارتفاع الأمواج من (3:2) متر، وسرعة الرياح من (40-50 كم /س).

ونصحت «الأرصاد» المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

درجات الحرارة في مصر غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 10 السواحل الشمالية 17 08 شمال الصعيد 17 04 جنوب الصعيد 21 07