رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:15 صباحاً - علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة المصري والأهلي في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب.

الأهلي يفوز علي المصري

وحسم الأهلي مواجهة المصري بهدفين نظيفين سجلهما يحيى عطية الله من ركلة حرة مباشرة، ومحمد مجدي أفشة بعد تمريرة من إمام عاشور.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية "TeN": الأهلي قدم أداءً متواضعًا أمام المصري، ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، ولا يستحق الفوز بأي حال من الأحوال.

وأضاف: المصري تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراة الأهلي والحكم محمود البنا تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد عرقلته من محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

مباراة الأهلي ضد المصري

وحقق النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

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