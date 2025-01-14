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كل ما تريد معرفته عن فيزا الخصم للشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

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كل ما تريد معرفته عن فيزا الخصم للشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن فيزا الخصم للشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:55 مساءً - يبحث عملاء  بنك مصر  عن مزايا فيزا الشركات التي يتم إصدارها من خلال فروع البنك في أنحاء الجمهورية للعملاء.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

 خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات.

، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في انترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

الإنترنت البنكي من بنك مصر

ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business   والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر 

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في الإنترنت البنكي مايلي: 

تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

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تحويل الأموال للبنوك المحلية.

التحويل خارج مصر.

سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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