عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:56 صباحاً - يقام اليوم السبت الاجتماع الفني لـ مباراة المصري وبلاك بولز باستاد برج العرب، مستضيف مباراة الفريقين بالكونفيدرالية غدا الأحد.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع التعليمات الخاصة بالمباراة وتحديدً زي كل فريق.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة السادسة والأخيرة بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

يقوم ماكور ماجوك من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الإيفواري سونجويفولو ايو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الأنجولي خوسيه نافاس بينما يتولى النيجيري تيميتيبو أديوالي مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى المصري عادل كُريم مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.