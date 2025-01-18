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الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام - أخبار كلمتك

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الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام - أخبار كلمتك

الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:30 صباحاً - نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

 

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".

وفاة محمد سباعي

وتوفى محمد يحيى سباعي ناشئ الاسكواش بنادي الشمس  بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وتم نقل سباعي إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

وأوضح مصدر أن اللاعب تعرض لازمات سابقة وكان يتلقى العلاج في المستشفى من خلال تعليق المحاليل بسبب انخفاض ضغطه وكان الأمر ينتهى عند ذلك مضيفا أنه بعد مباراة اليوم شعر اللاعب بتعب مفاجئ وذهب إلى المستشفى، إلا أنه توفى هناك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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